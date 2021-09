DIRETTA Lazio-Roma: segui la partita LIVE (Di domenica 26 settembre 2021) Alle 18 spazio al primo posticipo di questa domenica di Serie A. Tutti in campo allo stadio Olimpico, si affrontano Lazio e Roma. Dopo la grande attesa, finalmente si scende in campo. Il derby della capitale è uno degli eventi più importanti del campionato italiano, e finalmente lo si ritrova in campo con l’impianto della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 26 settembre 2021) Alle 18 spazio al primo posticipo di questa domenica di Serie A. Tutti in campo allo stadio Olimpico, si affrontano. Dopo la grande attesa, finalmente si scende in campo. Il derby della capitale è uno degli eventi più importanti del campionato italiano, e finalmente lo si ritrova in campo con l’impianto della Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

SkySport : #LazioRoma, le formazioni ufficiali e il risultato del derby in diretta LIVE #SkySport #Lazio #Roma - LALAZIOMIA : #Lazio #Notizie #Roma #Video #InEvidenza CMIT TV | Super LIVE Lazio-Roma: SEGUI la Diretta - sportli26181512 : Lazio-Roma, le formazioni ufficiali e il risultato del derby in diretta LIVE: All'Olimpico è di scena il derby roma… - PaolaSaulino : RT @SkySport: #LazioRoma, le formazioni ufficiali e il risultato del derby in diretta LIVE #SkySport #Lazio #Roma - RicardoyKaka22 : RT @SkySport: #LazioRoma, le formazioni ufficiali e il risultato del derby in diretta LIVE #SkySport #Lazio #Roma -