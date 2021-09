DIRETTA F1, GP Russia 2021 LIVE: Norris in vetta su Sainz, Verstappen 9° passa Leclerc e insegue Hamilton (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA DOPO LE PENALITA’ DI BOTTAS E GIOVINAZZI Giro 17/53 Norris apre un nuovo giro con gomma pulita senza graining e continua. Il dubbio rimane su chi si è già fermato. Sarà sufficiente solo una sosta? Giro 16/53 Norris passa sul traguardo con 7.7 su Ricciardo e 8.8 su Hamilton, quarto Perez a 9.9, quindi tornano tutti ai box, Verstappen è sesto con Leclerc in scia! Giro 15/53 Sainz torna in pista e tiene la posizione su Stroll e Russell che con l’undercut avevano guadagnato un’enormità! Giro 15/53 Norris scappa! Dopo il sorpasso mette subito 2.4 su Sainz, mentre Verstappen ce la fa e passa Vettel! ... Leggi su oasport (Di domenica 26 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA NUOVA GRIGLIA DI PARTENZA DOPO LE PENALITA’ DI BOTTAS E GIOVINAZZI Giro 17/53apre un nuovo giro con gomma pulita senza graining e continua. Il dubbio rimane su chi si è già fermato. Sarà sufficiente solo una sosta? Giro 16/53sul traguardo con 7.7 su Ricciardo e 8.8 su, quarto Perez a 9.9, quindi tornano tutti ai box,è sesto conin scia! Giro 15/53torna in pista e tiene la posizione su Stroll e Russell che con l’undercut avevano guadagnato un’enormità! Giro 15/53scappa! Dopo il sorpasso mette subito 2.4 su, mentrece la fa eVettel! ...

Advertising

SkySportF1 : ?? POOOOOLE POSITION PER NORRIS ?? Hamilton sbaglia, Sainz in prima fila I RISULTATI ? - SkySportF1 : ?? STRAORDINARIA FERRARI SAINZ 1° ?? LECLERC GUADAGNA 7 POSIZIONI IL LIVE ? - infoitsport : F1 LIVE GP Russia: segui in diretta dalle 14 la cronaca, commenti e risultati - infoitsport : Gran premio di Russia di F1, gli orari in tv diretta su Sky e differita su TV8: Ferrari in prima fila con… - infoitsport : F1, Gran Premio di Russia in diretta live da Sochi - Virgilio Sport -