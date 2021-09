Claudio Amendola, l’infarto gli ha cambiato la vita: “Un dolore intercostale ti allarma” (Di domenica 26 settembre 2021) Claudio Amendola ospite nello studio di Verissimo ha ricordato i giorni dell’infarto, la paura, lo stile di vita che in un primo momento era cambiato. Poi sono tornate le cattive abitudine e addio dieta ma ha anche ripreso a fumare. La paura però ogni tanto torna, Claudio Amendola confessa che basta un dolore intercostale per farlo allarmare in un modo incredibile. Amendola è diventato papà in tre fasi diverse della vita, in tre età di verse. “E’ cambiata prima di tutto la consapevolezza, che ruolo importante è quello del padre”. Oggi ha 58 anni e pensa a quando ne aveva 15 e credeva che questa età è da vecchio. Pensa che sia stato un bravo padre con tutti i difetti ma non li ha mai ... Leggi su ultimenotizieflash (Di domenica 26 settembre 2021)ospite nello studio di Verissimo ha ricordato i giorni del, la paura, lo stile diche in un primo momento era. Poi sono tornate le cattive abitudine e addio dieta ma ha anche ripreso a fumare. La paura però ogni tanto torna,confessa che basta unper farlore in un modo incredibile.è diventato papà in tre fasi diverse della, in tre età di verse. “E’ cambiata prima di tutto la consapevolezza, che ruolo importante è quello del padre”. Oggi ha 58 anni e pensa a quando ne aveva 15 e credeva che questa età è da vecchio. Pensa che sia stato un bravo padre con tutti i difetti ma non li ha mai ...

Advertising

soloversacexme : RT @TV_Italiana: ?? Curioso come a #Verissimo, Claudio Amendola non abbia fatto alcun riferimento alla prossima puntata di #StarInTheStar. T… - infoitcultura : Alessia, Giulia e Rocco, figli Claudio Amendola/ 'A lui ho saputo dire dei no' - infoitcultura : Francesca Neri, la moglie di Claudio Amendola è affetta da una malattia rara - Metropolitan Magazine - infoitcultura : Claudio Amendola è padre di tre figli: Alessia, Giulia e Rocco, ecco chi sono - infoitcultura : Claudio Amendola, chi è la mamma Rita Savagnone: 'Una gran donna' -