Ciclismo, Mondiali Fiandre 2021 oggi in tv: orari prova in linea uomini Elite (Di domenica 26 settembre 2021) I Mondiali 2021 di Ciclismo su strada si chiudono oggi con la prova in linea uomini Elite, che assegna oggi il titolo più atteso della settimana iridata. Sono 184 i corridori al via per affrontare i 268,3 chilometri da Anversa a Leuven, con l'Italia che si affida a Bagioli, Ballerini, Colbrelli, De Marchi, Moscon, Nizzolo, Trentin e Ulissi per chiudere al meglio un Mondiale finora di grandi soddisfazioni con tre ori già all'archivio. PERCORSO E ALTIMETRIA I FAVORITI DELLA VIGILIA orari, TV E STREAMING – La corsa prenderà il via alle ore 10:25, con l'arrivo previsto intorno alle 17:00. Diretta tv integrale sia sulle reti RaiSport che su Eurosport, oltre che in diretta streaming su Eurosport Player, RaiPlay, Sky Go, Dazn ...

