Anche Francesco d'Assisi cercava il Graal. Cardini indaga l'anima cortese del francescanesimo (Di domenica 26 settembre 2021) Francesco d'Assisi visto come miles Christi. Ruota attorno a questa sfida storiografica il nuovo saggio di Franco Cardini edito da Laterza, L'avventura di un povero cavaliere del Cristo. Frate Francesco, Dante, Madonna Povertà (Laterza, pp. 406. euro 24). Ed è proprio uno degli episodi più noti della vita del Santo a prestare analogie importanti con il rito iniziatico di ingresso nella cavalleria. Stiamo parlando della deposizione delle vecchie vesti da parte di Francesco dinanzi al vescovo Guido e all'abbandono dell'autorità paterna per assumere vesti nuove – una tunica penitenziale – e un nuovo orizzonte spirituale. Gerges Duby aveva scritto di un Francesco errante come i cavalieri Un altro grande storico, Georges Duby, non aveva mancato di segnalare come la dimensione dell'erranza ...

