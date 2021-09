Vaccini, terza dose per gli over 80 e nelle Rsa. Via libera del Cts anche per gli operatori sanitari più a rischio (Di sabato 25 settembre 2021) Via libera alla terza dose di vaccino per gli over 80 e per i residenti delle Rsa (anche se settantenni). Ma non per tutti gli operatori sanitari: solo per quelli più a rischio. Il Comitato tecnico scientifico si è riunito nel pomeriggio di oggi, 25 settembre, per fornire al governo e al ministero della Salute in merito alla somministrazione della terza dose di vaccino anti Covid ai pazienti non fragili. La decisione sul personale sanitario è stata definita «non urgente», ma probabilmente si riuniranno nei prossimi giorni per decidere. A breve, inoltre, dopo che gli esperti avranno avuto un confronto con Roberto Speranza, saranno diramate le linee guida definitive. Secondo l’ultimo ... Leggi su open.online (Di sabato 25 settembre 2021) Viaalladi vaccino per gli80 e per i residenti delle Rsa (se settantenni). Ma non per tutti gli: solo per quelli più a. Il Comitato tecnico scientifico si è riunito nel pomeriggio di oggi, 25 settembre, per fornire al gno e al ministero della Salute in merito alla somministrazione delladi vaccino anti Covid ai pazienti non fragili. La decisione sul personaleo è stata definita «non urgente», ma probabilmente si riuniranno nei prossimi giorni per decidere. A breve, inoltre, dopo che gli esperti avranno avuto un confronto con Roberto Speranza, saranno diramate le linee guida definitive. Secondo l’ultimo ...

