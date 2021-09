“Tre big match | dove sono i gol?” | Lukaku | arrivano le prime critiche

(Di sabato 25 settembre 2021) Tre bige zeroda parte di Romeluleper lui in casa Chelsea, i tifosi si aspettano di più. Il Chelsea ha perso la sfida giocata nella giornata di oggi, in casa, contro il Manchester City. Ilè terminato infatti con il risultato finale di 0-1, in Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

MILANO - Non solo il derby tra Lazio e Roma: la sesta giornata di Serie A offre anche ilmatch tra l'Inter di Simone Inzaghi seconda in classifica (ex aequo con i cugini del Milan) a ...a...... con sei partite giocate tra il 1921 e il 1924 con un bilancio divittorie dello Spezia, due ... Un altromatch per i liguri che hanno affrontato nel turno infrasettimanale la Juventus: sfida ...Al ritorno dagli impegni con le Nazionali, le Juventus Women centrano la quarta vittoria in altrettante gare di Serie A. A Vinovo, le ...CHELSEA-MANCHESTER CITY 0-1 Successo meritato per il Manchester City, che vince lo scontro diretto contro il Chelsea e lo aggancia nella parte alta della classifica di Premier League. Nel primo tempo ...