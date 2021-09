Tommaso Zorzi: scarpe Miu Miu per Drag Race Italia (Di sabato 25 settembre 2021) Piccole anticipazioni su Drag Race Italia: dal suo profilo Instagram Tommaso Zorzi ha mostrato alcuni dettagli dei look che porterà in scena per la prima edizione Italiana dello storico show dedicato all’arte Drag. In moltissime occasioni, sui social e in tv, Tommaso Zorzi ha dimostrato di essere una persona estremamente appassionata di moda e molto attenta allo stile. Proprio per questo motivo, i fan del giudice e conduttore di Drag Race Italia non vedono l’ora di scoprire gli outfit che verranno sfoggiati nell’arco delle varie puntate dello show. Intanto, dal suo profilo Instagram, Tommaso Zorzi mostra alcune anteprima sulle scarpe ... Leggi su piusanipiubelli (Di sabato 25 settembre 2021) Piccole anticipazioni su: dal suo profilo Instagramha mostrato alcuni dettagli dei look che porterà in scena per la prima edizionena dello storico show dedicato all’arte. In moltissime occasioni, sui social e in tv,ha dimostrato di essere una persona estremamente appassionata di moda e molto attenta allo stile. Proprio per questo motivo, i fan del giudice e conduttore dinon vedono l’ora di scoprire gli outfit che verranno sfoggiati nell’arco delle varie puntate dello show. Intanto, dal suo profilo Instagram,mostra alcune anteprima sulle...

Advertising

MediasetPlay : Una nuova puntata di #GFVIPPARTY sta per arrivare! Stasera dalle 20:45 in diretta streaming su Mediaset Infinity, a… - siribilla : @Stefano87798636 @tommaso_zorzi Grazie! - nationalarrays : @tommaso_zorzi Ho due paia di stivali coi bottoncini fatti a amano vicino ai navigli Chissà se quel negozio lo cono… - marialuce_ : @tommaso_zorzi Se la signora è ottusa per certe cose le si perdonano certe cadute di stile, chiamiamole così ?? - Linkem25 : @tommaso_zorzi Il tuo per Oppini l' ho sempre messo in dubbio. -