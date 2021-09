Statali tutti in ufficio: partenza con turni e ingresso flessibile (Di sabato 25 settembre 2021) Dal 15 ottobre la modalità ordinaria di lavoro dei dipendenti pubblici è il lavoro in presenza. Parte con questa affermazione di principio il decreto del presidente del Consiglio dei... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 25 settembre 2021) Dal 15 ottobre la modalità ordinaria di lavoro dei dipendenti pubblici è il lavoro in presenza. Parte con questa affermazione di principio il decreto del presidente del Consiglio dei...

Statali tutti in ufficio: partenza con turni e ingresso flessibile ilmessaggero.it Statali tutti in ufficio: partenza con turni e ingresso flessibile Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati Un provvedimento che segue, temporalmente ma anche logicamente, il decreto legge di martedì nel quale viene definit ...

Stop allo smart working per i dipendenti statali: dal 15 ottobre torna in ufficio Il premier Draghi ha firmato venerdì 24 settembre il dpcm per il ritorno in presenza come modalità ordinaria di lavoro, seppur graduale, di tutti i 3,2 milioni di dipendenti delle 30 mila amministrazi ...

