Spalletti su Rrahmani e Manolas: la risposta del tecnico

Luciano Spalletti nel corso della conferenza stampa, tenutasi oggi in occasione di Napoli-Cagliari che si giocherà domani sera alle 20:45 al Maradona, ha parlato delle condizioni di Rrahmani e Manolas. Queste le sue parole: "Rrahmani e Manolas? La reazione del greco la può valutare anche lei: nel caso della partita con la Samp. Era perfettamente integrato nel gruppo squadra, ha dato tutto ed è stato bene in campo. Rrahmani rientra nel discorso del gruppo che vuole essere forte ed autoalimentarsi. Quando il blocco squadra è motivato e compatto è più facile andare in fondo".

