Salmaso Iss | «Anche i vaccinati possono occasionalmente infettarsi | ma chi non lo è rischia come prima»

L'epidemiologa Stefania Salmaso, dirigente dell'Istituto Superiore di Sanità, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera oggi fa il punto sull'emergenza Coronavirus in Italia dopo il monitoraggio settimanale. E spiega che il contagio in calo nonostante la ripresa di tutte le attività «significa che il vaccino funziona. Ci sono 40 milioni di vaccinati. Quindi la platea dei suscettibili al virus si è molto ridotta. Il virus si comporta come prima tra i non vaccinati, ma il loro numero ridotto e decisamente inferiore a quello degli immunizzati, consente di tenere a bada il diffondersi dell'infezione. Anche in Sicilia, unica regione finita in giallo in base alle classificazioni stabilite, c'è un decremento del 30% dei casi, nonostante la media regionale sia ancora superiore a ...

