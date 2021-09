Sacchi: vincere a Napoli è più difficile che a Milano o a Torino: è una questione di humus sociale (Di sabato 25 settembre 2021) In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport Arrigo Sacchi parla delle tre squadre al comando della classifica al momento, Napoli, Inter e Milan e mette a confronto il suo calcio, quello degli anni di Maradona al Napoli, con quello di oggi. «Se prendiamo il Napoli di Spalletti, il Milan di Pioli e l’Inter di Simone Inzaghi, devo ammettere che ci sono ottimi interpreti e discrete concezioni di gioco, ma si deve avere più coraggio perché soltanto con il coraggio si possono ottenere grandi risultati internazionali. E l’Italia di Mancini sta lì a dimostrare questa teoria» È rimasto sorpreso dall’esplosione del Napoli? «Sorpreso no, però aspetto prima di dare un giudizio definitivo. Intanto dico che Spalletti sta facendo un ottimo lavoro e la cosa mi rende felice: l’ho sempre stimato e so che adesso ha ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 25 settembre 2021) In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport Arrigoparla delle tre squadre al comando della classifica al momento,, Inter e Milan e mette a confronto il suo calcio, quello degli anni di Maradona al, con quello di oggi. «Se prendiamo ildi Spalletti, il Milan di Pioli e l’Inter di Simone Inzaghi, devo ammettere che ci sono ottimi interpreti e discrete concezioni di gioco, ma si deve avere più coraggio perché soltanto con il coraggio si possono ottenere grandi risultati internazionali. E l’Italia di Mancini sta lì a dimostrare questa teoria» È rimasto sorpreso dall’esplosione del? «Sorpreso no, però aspetto prima di dare un giudizio definitivo. Intanto dico che Spalletti sta facendo un ottimo lavoro e la cosa mi rende felice: l’ho sempre stimato e so che adesso ha ...

