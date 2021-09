Roma: Salvini, 'unica raccolta differenziata la fanno i cinghiali, manderemo a casa Raggi' (Di sabato 25 settembre 2021) Città di Castello (Pg), 25 set. (Adnkronos) - "Oggi saremo nelle case popolari di Tor Bella Monaca, sperando di non essere aggrediti dai cinghiali. Ormai a Roma se non ha il cinghiale domestico sei un cittadino di serie B: La Raggi aveva promesso raccolta differenziata al 70 per cento, l'unica raccolta differenziata che vedono i cittadini di Roma è quella dei cinghiali ai bidoni della monnezza e quindi manderemo a casa anche la Raggi, perché Roma si merita di meglio rispetto ad un sindaco che ha ridotto la capitale del nostro Paese a una roba incredibile". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, in un comizio a Città ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) Città di Castello (Pg), 25 set. (Adnkronos) - "Oggi saremo nelle case popolari di Tor Bella Monaca, sperando di non essere aggrediti dai. Ormai ase non ha il cinghiale domestico sei un cittadino di serie B: Laaveva promessoal 70 per cento, l'che vedono i cittadini diè quella deiai bidoni della monnezza e quindianche la, perchési merita di meglio rispetto ad un sindaco che ha ridotto la capitale del nostro Paese a una roba incredibile". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo, in un comizio a Città ...

