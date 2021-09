Oroscopo 25 settembre 2021: Leone risoluti, Pesci precisi (Di sabato 25 settembre 2021) Le previsioni dell’Oroscopo del giorno 25 settembre vedono i Toro un po’ giù di corda. I Pesci, invece, sono piuttosto precisi, mentre gli Scorpione sono diffidenti. Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete. Le previsioni astrali denotano una certa tensione nei rapporti di coppia. Se state attraversando una fase di transizione importante, che potrebbe essere determinata L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di sabato 25 settembre 2021) Le previsioni dell’del giorno 25vedono i Toro un po’ giù di corda. I, invece, sono piuttosto, mentre gli Scorpione sono diffidenti.da Ariete a Vergine Ariete. Le previsioni astrali denotano una certa tensione nei rapporti di coppia. Se state attraversando una fase di transizione importante, che potrebbe essere determinata L'articolo proviene da KontroKultura.

