LIVE F1, GP Russia 2021 in DIRETTA: nubifragio a Sochi, FP3 cancellate? Le qualifiche potrebbero slittare a domattina (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE COSA SUCCEDE SE LE qualifiche VENGONO cancellate 10.27 Come si sapeva la situazione è davvero complicata. Vedremo cosa si deciderà nei prossimi minuti per la FP3… 10.25 Sulla FP3: “Al momento abbiamo due opzioni, fare partire il turno e mettere la bandiera rossa, oppure cancellarle DIRETTAmente” 10.22 Michael Masi, direttore di gara della F1, ha aggiunto: “La situazione potrebbe migliorare leggermente attorno alle 14.00, vedremo se si potrà fare qualcosa oggi” 10.15 In attesa di comunicazioni ufficiali, nel frattempo Gara-2 di F2 è stata cancellata (dove partire alle 9.35 italiane) 10.10 La situazione non migliora e, anzi, ora oltre alla forte pioggia si è aggiungo anche un vento sostenuto. Sembra davvero impossibile pensare ad una possibile FP3 al ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACOSA SUCCEDE SE LEVENGONO10.27 Come si sapeva la situazione è davvero complicata. Vedremo cosa si deciderà nei prossimi minuti per la FP3… 10.25 Sulla FP3: “Al momento abbiamo due opzioni, fare partire il turno e mettere la bandiera rossa, oppure cancellarlemente” 10.22 Michael Masi, direttore di gara della F1, ha aggiunto: “La situazione potrebbe migliorare leggermente attorno alle 14.00, vedremo se si potrà fare qualcosa oggi” 10.15 In attesa di comunicazioni ufficiali, nel frattempo Gara-2 di F2 è stata cancellata (dove partire alle 9.35 italiane) 10.10 La situazione non migliora e, anzi, ora oltre alla forte pioggia si è aggiungo anche un vento sostenuto. Sembra davvero impossibile pensare ad una possibile FP3 al ...

SkySportF1 : ?Bandiera rossa a Sochi (-18’ #FP2) ? Incidente per Giovinazzi LIVE ? - sportli26181512 : F1, GP Russia le qualifiche in diretta live da Sochi. Pioggia bettente, F2 posticipata: Posticipato il via della Ra… - F1inGenerale_ : F1 | GP Russia – Segui con noi la cronaca delle FP3: cielo tetro e pioggia a Sochi [ LIVE ] - infoitsport : LIVE F1, GP Russia 2021 in DIRETTA: orario TV8 in chiaro, incognita pioggia sulle qualifiche - infoitsport : Diretta Formula 1/ Qualifiche live e streaming video: pole position (Gp Russia 2021) -