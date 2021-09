L’hinterland milanese di Guidi: immersione, non denunce (Di domenica 26 settembre 2021) Tra i protagonisti della fotografia del paesaggio al pari di Ghirri, Basilico, Jodice o Radino, Guido Guidi (Cesena, 1941) dimostra quanto sia sempre difficile assimilare dentro un genere personalità e poetiche così differenti tra loro. La sua ultima pubblicazione – sulla Milano degli anni novanta – dal titolo Cinque viaggi 1990-1998, edita con inappuntabile cura da Mack (pp. 152, € 55,00), insieme alla mostra curata da Corrado Benigni per la Fondazione MIA, aperta ancora per pochi giorni al Monastero di … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 26 settembre 2021) Tra i protagonisti della fotografia del paesaggio al pari di Ghirri, Basilico, Jodice o Radino, Guido(Cesena, 1941) dimostra quanto sia sempre difficile assimilare dentro un genere personalità e poetiche così differenti tra loro. La sua ultima pubblicazione – sulla Milano degli anni novanta – dal titolo Cinque viaggi 1990-1998, edita con inappuntabile cura da Mack (pp. 152, € 55,00), insieme alla mostra curata da Corrado Benigni per la Fondazione MIA, aperta ancora per pochi giorni al Monastero di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Andrea15165123 : @robsalnitro Martedì ho dimenticato il telefono a casa e avevo 4 appuntamenti nell'hinterland milanese. L'automobile non ha il navigatore... - cachizzo : L'unica esultazione di questo soggiorno nell'hinterland milanese l'avrò domani quando me ne andrò - AlfonsoGattabr1 : RT @Vatenerazzurro1: Ma #Locatelli? Non era l' #Iniesta dell'hinterland milanese? - MeazzanettI : RT @Vatenerazzurro1: Ma #Locatelli? Non era l' #Iniesta dell'hinterland milanese? - Andre_Costa95 : RT @Vatenerazzurro1: Ma #Locatelli? Non era l' #Iniesta dell'hinterland milanese? -

Ultime Notizie dalla rete : L’hinterland milanese L'anno difficile del settore calzaturiero milanese: aumenta l'export ma calano i posti di lavoro MilanoToday.it