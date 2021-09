Gruppo squadra sempre più unito: creato il "salvadanaio dei meriti" (Di sabato 25 settembre 2021) La stagione del Napoli è iniziata alla grande. Punteggio pieno in campionato e pareggio per 2-2 a Leicester in Europa League, arrivato in rimonta ma che sta stretto vista la prestazione della squadra. Ciò che colpisce di più è la compattezza del Gruppo e la vogli di far bene da parte di tutti. A tal proposito Luciano Spalletti, in conferenza stampa, ha svelato un retroscena riguardante proprio la compattezza del Gruppo squadra. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione. "I miei calciatori sono bravi tecnicamente, ed in più vogliono fare un Gruppo e diventa dura per tutti. Si vogliono autocoinvolgere, non c'è nessuno fuori, hanno il salvadanaio dei meriti in cui tutti buttano qualcosa e poi vogliono dividerlo a fine stagione. Per me è importantissimo che ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 25 settembre 2021) La stagione del Napoli è iniziata alla grande. Punteggio pieno in campionato e pareggio per 2-2 a Leicester in Europa League, arrivato in rimonta ma che sta stretto vista la prestazione della. Ciò che colpisce di più è la compattezza dele la vogli di far bene da parte di tutti. A tal proposito Luciano Spalletti, in conferenza stampa, ha svelato un retroscena riguardante proprio la compattezza del. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione. "I miei calciatori sono bravi tecnicamente, ed in più vogliono fare une diventa dura per tutti. Si vogliono autocoinvolgere, non c'è nessuno fuori, hanno ildeiin cui tutti buttano qualcosa e poi vogliono dividerlo a fine stagione. Per me è importantissimo che ...

