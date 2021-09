Draghi verso i sindacati Lunedì l' incontro con Cgil Cisl e Uil Landini | ' Aspettavamo da mesi | speriamo in una road map | non solo

Advertising

Confindustria : #Campagnavaccinale, #PNRR, obbligo del green pass: azioni del Governo Draghi che in pochi mesi hanno trasmesso al P… - pbersani : Alla #Whirlpool si comincia ricordando Epifani. La politica deve affiancare la vostra determinazione e la vostra fo… - LucianoRanier10 : @LaVeritaWeb Ma dove stiamo arrivando stiamo diventando peggio dei paesi retto da dittatori stiamo alimentando l’od… - LStrazecca : RT @ilmanifesto: Draghi corre verso Bonomi, contro la Storia | il manifesto - Rosyfree74 : RT @ilmanifesto: Draghi corre verso Bonomi, contro la Storia | il manifesto -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi verso

Il Manifesto

Prima della preparazione della prossima legge di stabilità e dopo il consenso ottenuto dal premier nell'assemblea di Confindustria. Un appuntamento che i sindacati aspettano da mesi ,dice Maurizio ...ROMA. Basta sportelli e uffici "chiusi per Covid". Il governo fa un altro passol'uscita dall'emergenza con la firma apposta ieri dal premieral Dpcm che dal 15 ottobre riporta in ufficio quel milione e mezzo di dipendenti pubblici che si stima siano ancora in smart ...Riforma pensioni 2022, ecco tutte le novità alla quale sta pensando il governo Draghi per il prossimo anno. Leggi l'articolo per saperne di più.Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, le news. In aumento prime dosi vaccino, +32,5%. Dal 15/10 statali in ufficio. LIVE ...