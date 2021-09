DIRETTA F1, GP Sochi 2021 in DIRETTA: risultati FP3 e allerta meteo (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione weekend Sochi – Bozza del calendario 2022 – Programma odierno in tv – La cronaca della FP1 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del sabato del Gran Premio di Russia, quindicesimo ed attesissimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021. Si entra ufficialmente nel vivo sul tracciato di Sochi (costruito nella zona del Villaggio Olimpico dei Giochi Invernali 2014) con il mirino puntato sul piatto forte della giornata, ovvero le qualifiche.. Dopo la FP3 che si disputerà alle ore 11.00 (orario italiano), si passerà alle qualifiche delle ore 14.00 che andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domani, che scatterà a sua volta alle ore 14.00. Cosa dovremo attenderci da questa giornata? Vedendo le ... Leggi su oasport (Di sabato 25 settembre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALIVE Presentazione weekend– Bozza del calendario 2022 – Programma odierno in tv – La cronaca della FP1 Buongiorno e benvenuti allaLIVE del sabato del Gran Premio di Russia, quindicesimo ed attesissimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno. Si entra ufficialmente nel vivo sul tracciato di(costruito nella zona del Villaggio Olimpico dei Giochi Invernali 2014) con il mirino puntato sul piatto forte della giornata, ovvero le qualifiche.. Dopo la FP3 che si disputerà alle ore 11.00 (orario italiano), si passerà alle qualifiche delle ore 14.00 che andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domani, che scatterà a sua volta alle ore 14.00. Cosa dovremo attenderci da questa giornata? Vedendo le ...

