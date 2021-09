Dean Berta Vinales è morto: lutto nel mondo delle due ruote (Di sabato 25 settembre 2021) Una bruttissima notizia arriva dalla SBK: Dean Berta Vinales è morto dopo l’orribile incidente di oggi durante la Gara 1 di Jerez. Le attività erano state interrotte dopo il trasporto del giovane spagnolo, cugino di Maverick della MotoGP, all’ospedale di Siviglia tramite un elicottero. Dopo la caduta, Dean Berta Vinales sarebbe stato colpito da qualche pilota che sopraggiungeva sull’asfalto della pista. Vana la corsa al nosocomio andaluso: il ragazzo è morto. lutto in tutto il mondo delle due ruote e, più generalmente, in quello dello sport internazionale. Seguici su Metropolitan Magazine (pagina Facebook MemasGP) L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 25 settembre 2021) Una bruttissima notizia arriva dalla SBK:dopo l’orribile incidente di oggi durante la Gara 1 di Jerez. Le attività erano state interrotte dopo il trasporto del giovane spagnolo, cugino di Maverick della MotoGP, all’ospedale di Siviglia tramite un elicottero. Dopo la caduta,sarebbe stato colpito da qualche pilota che sopraggiungeva sull’asfalto della pista. Vana la corsa al nosocomio andaluso: il ragazzo èin tutto ilduee, più generalmente, in quello dello sport internazionale. Seguici su Metropolitan Magazine (pagina Facebook MemasGP) L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

