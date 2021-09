DAZN | la Camera approva la risoluzione per migliorare la qualità del servizio

Advertising

RobertoGranai : @erry1976 Spero che DAzn sparisca , se è vero che la Camera dei deputati gli ha detto di trasmettere sul satellite… - tuttopuntotv : DAZN non tutela gli utenti e la questione finisce in Parlamento. Cosa è stato deciso? #DAZN - HelpConsumatori : #Dazn, la Camera approva una risoluzione e chiede maggiori tutele per gli utenti - Lazio_Adiconsum : RT @adiconsum: ??La risoluzione della IX Commissione della Camera dei Deputati è un piccolo passo nella giusta direzione?? Nel frattempo...??… - Marci_Para10 : La più grossa merda mai vista prima. Il costo mensile è 1/3 rispetto al pacchetto completo #Sky, ma Sky solo col nu… -

Ultime Notizie dalla rete : DAZN Camera

... giunge ad appena 24 ore di distanza da quanto stabilito dalla IX Commissione della, che aveva redarguitoaffinché assicurasse un servizio adeguato ai cittadini e 'individui una modalità ......situazione per tutelare gli utenti testimonia che il dossiersi trova sul tavolo del governo e non solo per la risoluzione preparata dalla Commissione Trasporti e Telecomunicazioni della,...Quella mezzora abbondante di blackout del segnale in occasione di Sampdoria-Napoli e di Torino-Lazio due sere fa, l’ennesimo indizio che forma la prova su Dazn. Per ora il servizio non decolla, anzi.Nuova bufera sull'emittente DAZN colpevole dell'ennesimo disservizio durante le gare di Serie A. Deciso il rimborso, ma non per tutti ...