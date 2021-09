Daniel Maldini porta in vantaggio il Milan a La Spezia ed entra nella storia: è il terzo della dinastia a segnare con la maglia rossonera (Di sabato 25 settembre 2021) È schizzato in piedi, le braccia alzate e il sorriso stampato in faccia, prima di abbracciare il direttore sportivo Frederic Massara. L’immagine di Paolo Maldini in tribuna racconta un momento storico per il Milan e per la sua famiglia: al 48esimo, in una partita bloccata, con lo Spezia che stava mettendo in difficoltà la squadra di Pioli, al suo debutto da titolare in Serie A Daniel Maldini, figlio di Paolo e nipote di Cesare, ha siglato il gol dell’1 a 0 che ha portato in vantaggio i rossoneri. Non una rete qualsiasi, si tratta infatti dell’ennesimo timbro della dinastia dei Maldini nella storia del club rossonero. È il terzo in linea di successione a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 25 settembre 2021) È schizzato in piedi, le braccia alzate e il sorriso stampato in faccia, prima di abbracciare il direttore sportivo Frederic Massara. L’immagine di Paoloin tribuna racconta un momento storico per ile per la sua famiglia: al 48esimo, in una partita bloccata, con loche stava mettendo in difficoltà la squadra di Pioli, al suo debutto da titolare in Serie A, figlio di Paolo e nipote di Cesare, ha siglato il gol dell’1 a 0 che hato ini rossoneri. Non una rete qualsiasi, si tratta infatti dell’ennesimo timbrodeidel club rossonero. È ilin linea di successione a ...

OptaPaolo : 1 - Daniel Maldini ha trovato il suo primo gol in Serie A a 13 anni e 179 giorni dall'ultimo del papà Paolo (v Atal… - capuanogio : ?? Ha segnato Daniel #Maldini. Mai nella storia della #SerieA tre generazioni di calciatori della stessa famiglia,… - PBPcalcio : MOMENTO STORICO e l'emozione di PAOLO..... IL FIGLIO DI PAOLO, IL NIPOTE DI CESARE... DANIEL MALDINI! MILAN IN VANTAGGIO - stephanssmile : RT @farted94: Daniel Maldini che peraltro agguanta Calhanoglu Hakan in classifica marcatori - mariamrqb : RT @Bertolca10: Non finisce l'era #Maldini: Daniel, titolare al Picco contro lo Spezia segna il gol del vantaggio rossonero. 12 anni fa, Pa… -