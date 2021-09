Buon compleanno al Fatto quotidiano, e complimenti per la modestia (Di sabato 25 settembre 2021) Annuncio comparso sul Travaglio’s paper: “12 anni fa nasceva il Fatto quotidiano. Buon compleanno ai nostri giornalisti e ai nostri lettori che ogni giorno rendono possibile questo piccolo miracolo”. E Buon compleanno anche da parte nostra per via tra l’altro della modestia. Dal momento che, trasformare in caccole proprio tutto quel che toccano, miracolo tanto piccolo non parrebbe. Leggi su ilfoglio (Di sabato 25 settembre 2021) Annuncio comparso sul Travaglio’s paper: “12 anni fa nasceva ilai nostri giornalisti e ai nostri lettori che ogni giorno rendono possibile questo piccolo miracolo”. Eanche da parte nostra per via tra l’altro della. Dal momento che, trasformare in caccole proprio tutto quel che toccano, miracolo tanto piccolo non parrebbe.

Advertising

MarcoTardelli82 : Buon compleanno amico mio, sei sempre con me. ?? - juventusfc : Una decade in ???? Buon compleanno, Marco #Tardelli! ?? - Azzurri : ?? Buon compleanno a Marco #Tardelli per i suoi 6?7? anni ?? 81 presenze e 6 gol in #Nazionale ???? ?? Campione del Mo… - Silvia94581613 : RT @Mb_yk01_92_850_: 'L'Italia deve essere portatrice di pace nel mondo: si svuotino gli arsenali di guerra, sorgente di morte, si colmino… - peppe844 : #ChristopherReve #inUnfilm (citazione) #citation #VentagliDiParole @VentagliP #25settembre Un eroe è un individuo o… -