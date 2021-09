Brembo domina la Top 15 delle auto che frenano meglio

Leggi su bergamonews

(Di sabato 25 settembre 2021) ?stradali più desiderate al mondo sappiamo quasi tutto: il prezzo di listino, la velocità massima e il tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h. Pochi, però, ne conoscono gli spazi di frenata: un dettaglio tutt’altro che trascurabile, in grado di fare la differenza sia per la sicurezza in strada, sia in termini di prestazioni nell’uso in pista. Per fortuna, ogni volta che i tecnici della prestigiosa rivista tedescamotor und s?port? – unabibbie mondiali per gli amantimobili – decidono di provare un veicolo, effettuano anche dei test sugli spazi di arresto. Da questi dati risulta la classifica che risponde alla domanda: “Di quanto spazio hanno bisogno le miglioriper fermarsi da una velocità di 100 km/h?”. I test sono stati ...