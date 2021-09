Zverev/Berrettini-Isner/Shapovalov stanotte in tv: orario, canale e diretta streaming Laver Cup 2021 (Di venerdì 24 settembre 2021) Alexander Zverev e Matteo Berrettini sfidano John Isner e Denis Shapovalov nel quarto e ultimo match della prima giornata di Laver Cup 2021, torneo che vede opposto il Team Europe al Team World e giunto alla quarta edizione. Doppio inedito al TD Garden di Boston, dove si affrontano due coppie che non sono mai scese in campo assieme. I bookmakers danno leggermente favoriti i nordamericani, ma fare pronostici è davvero difficile. L’unica certezza è che non mancherà lo spettacolo, complici i tanti stili diversi in campo. IL MONTEPREMI IL PROGRAMMA COMPLETO DEL TORNEO Il match andrà in scena nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 settembre 2021, come secondo incontro dalle ore 01:00 italiane. La diretta televisiva dell’evento sarà trasmessa in ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 settembre 2021) Alexandere Matteosfidano Johne Denisnel quarto e ultimo match della prima giornata diCup, torneo che vede opposto il Team Europe al Team World e giunto alla quarta edizione. Doppio inedito al TD Garden di Boston, dove si affrontano due coppie che non sono mai scese in campo assieme. I bookmakers danno leggermente favoriti i nordamericani, ma fare pronostici è davvero difficile. L’unica certezza è che non mancherà lo spettacolo, complici i tanti stili diversi in campo. IL MONTEPREMI IL PROGRAMMA COMPLETO DEL TORNEO Il match andrà in scena nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 settembre, come secondo incontro dalle ore 01:00 italiane. Latelevisiva dell’evento sarà trasmessa in ...

Advertising

SalvatoreSodan1 : RT @VinceMartucci: Certo che nel doppio zverev-berrettini fischiano i proiettili - VinceMartucci : Certo che nel doppio zverev-berrettini fischiano i proiettili - zazoomblog : Laver Cup 2021: Matteo Berrettini esordisce subito. Dalla sfida con Auger-Aliassime al doppio insieme a Zverev -… - marioboc17 : @chris4poz Non possiamo perderci il doppio Berrettini/Zverev ?? - DanielaColombo9 : RT @GeorgeSpalluto: Day 1 della #LaverCup molto ???????????????? Subito in campo domani Matteo Berrettini in singolare con Auger-Aliassime e in dop… -