Zaki, Raizes in tournée da Palermo a Bologna (Di venerdì 24 settembre 2021) Palermo, 24 set. (Adnkronos) - Il 28 settembre si terrà la seconda udienza del processo a Patrick Zaki. Raizes Teatro, compagnia per i diritti umani, decide di supportare l'attivista risalendo lo stivale e mettendo in scena in alcune delle principali piazze italiane “My name is Patrick Zaki – 45 Days” di e con Alessandro Ienzi, spettacolo vincitore del Premio Orestiadi e supportato da Global Campus of Human Rights, Avant- GardeLawyers, International Human Rights Art Festival. Le tappe sono quattro: Palermo, Napoli, Roma, Bologna. Si parte il 28 settembre alle 17.00 da piazza Verdi, a Palermo, con la prima performance. Poi, a bordo di un camper, cinque componenti della compagnia, muniti dell'attrezzatura necessaria, salperanno per Napoli, dove il giorno dopo, alle ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 settembre 2021), 24 set. (Adnkronos) - Il 28 settembre si terrà la seconda udienza del processo a PatrickTeatro, compagnia per i diritti umani, decide di supportare l'attivista risalendo lo stivale e mettendo in scena in alcune delle principali piazze italiane “My name is Patrick– 45 Days” di e con Alessandro Ienzi, spettacolo vincitore del Premio Orestiadi e supportato da Global Campus of Human Rights, Avant- GardeLawyers, International Human Rights Art Festival. Le tappe sono quattro:, Napoli, Roma,. Si parte il 28 settembre alle 17.00 da piazza Verdi, a, con la prima performance. Poi, a bordo di un camper, cinque componenti della compagnia, muniti dell'attrezzatura necessaria, salperanno per Napoli, dove il giorno dopo, alle ...

