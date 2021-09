Un paio di consigli a Luca Bernardo, candidato cerchiobottista (Di venerdì 24 settembre 2021) A questo punto della campagna elettorale, ci vuole anche un po’ di generosità. Quindi perché non dare un contributo non richiesto al candidato sindaco del centrodestra Luca Bernardo? Tranquilli, nulla che abbia a che fare con un programma: non si tratterebbe di un aiuto, ma di trascinare Bernardo su un campo che davvero non gli si confà. Il tormentone della sicurezza, del contrasto alla criminalità, della vicinanza ai commercianti danneggiati dal non poter andare a far shopping in auto fin davanti ai negozi del centro, è tutto fuorché un programma. Il contributo che gli voglio offrire è per arricchire e rendere più frizzante la sua retorica di cerchiobottismo e piede in due scarpe. Di un po’ qua, ma anche un po’ là. Aveva iniziato col botto, sparando altissimo, quando disse che per lui fascismo e antifascismo non ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 24 settembre 2021) A questo punto della campagna elettorale, ci vuole anche un po’ di generosità. Quindi perché non dare un contributo non richiesto alsindaco del centrodestra? Tranquilli, nulla che abbia a che fare con un programma: non si tratterebbe di un aiuto, ma di trascinaresu un campo che davvero non gli si confà. Il tormentone della sicurezza, del contrasto alla criminalità, della vicinanza ai commercianti danneggiati dal non poter andare a far shopping in auto fin davanti ai negozi del centro, è tutto fuorché un programma. Il contributo che gli voglio offrire è per arricchire e rendere più frizzante la sua retorica di cerchiobottismo e piede in due scarpe. Di un po’ qua, ma anche un po’ là. Aveva iniziato col botto, sparando altissimo, quando disse che per lui fascismo e antifascismo non ...

