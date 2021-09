Ultime Notizie Roma del 24-09-2021 ore 20:10 (Di venerdì 24 settembre 2021) Romadailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione e buona serata alla redazione aiuti umanitari in sicurezza e diritti umani sono le priorità del G20 straordinario sull’afghanistan che il premio è Mario Draghi ha formalizzato nel suo debutto davanti ad un centinaio di leader mondiali alla santa tesi matematica generale dell’ONU a New York il vertice straordinario del G20 dovrà dare il massimo sostegno a questi obiettivi Ha detto in un intervento dove ha rilanciato la necessità delle multilateralismo per affrontare le sfide globali dalla mia ai cambiamenti climatici della ripresa economica la lotta alle disuguaglianze a l’insicurezza alimentare fino alla risoluzione dei conflitti la lotta al terrorismo però che ha lanciato il G20 straordinario proposto sotto la presidenza italiana del faro del rischio terrorismo di una ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 24 settembre 2021)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione e buona serata alla redazione aiuti umanitari in sicurezza e diritti umani sono le priorità del G20 straordinario sull’afghanistan che il premio è Mario Draghi ha formalizzato nel suo debutto davanti ad un centinaio di leader mondiali alla santa tesi matematica generale dell’ONU a New York il vertice straordinario del G20 dovrà dare il massimo sostegno a questi obiettivi Ha detto in un intervento dove ha rilanciato la necessità delle multilateralismo per affrontare le sfide globali dalla mia ai cambiamenti climatici della ripresa economica la lotta alle disuguaglianze a l’insicurezza alimentare fino alla risoluzione dei conflitti la lotta al terrorismo però che ha lanciato il G20 straordinario proposto sotto la presidenza italiana del faro del rischio terrorismo di una ...

