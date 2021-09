“Tutto questo è follia”. Amici 21, Raimondo Todaro parte col piede sbagliato ed è già polemica (Di venerdì 24 settembre 2021) Amici è iniziato da poche settimane e già iniziano a delinearsi le prime dinamiche del programma. In particolare tra i protagonisti c’è sempre Alessandra Celentano che negli anni ha avuto il merito di diventare una colonna del talent di Maria De Filippi. Se lo scorso anno erano frequenti le discussioni per differenze di vedute con Lorella Cuccarini, per questa edizione pare che la maestra di ballo abbia già trovato il suo avversario. Si tratta di Raimondo Todaro, soffiato a Milly Carlucci e nuovo arrivato nella squadra del programma di Maria De Filippi dopo la separazione di Ballando con le Stelle. Tra i due insegnanti di Amici nel corso della prima puntata ci sono state subito delle scintille, visti i pareri differenti su quasi tutti gli allievi rispettivamente scelti. In particolare Alessandra Celentano non ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 settembre 2021)è iniziato da poche settimane e già iniziano a delinearsi le prime dinamiche del programma. In particolare tra i protagonisti c’è sempre Alessandra Celentano che negli anni ha avuto il merito di diventare una colonna del talent di Maria De Filippi. Se lo scorso anno erano frequenti le discussioni per differenze di vedute con Lorella Cuccarini, per questa edizione pare che la maestra di ballo abbia già trovato il suo avversario. Si tratta di, soffiato a Milly Carlucci e nuovo arrivato nella squadra del programma di Maria De Filippi dopo la separazione di Ballando con le Stelle. Tra i due insegnanti dinel corso della prima puntata ci sono state subito delle scintille, visti i pareri differenti su quasi tutti gli allievi rispettivamente scelti. In particolare Alessandra Celentano non ha ...

