Tpl | da novembre subentra Autolinee Toscane Presieduta da Gianni Bechelli

(Di venerdì 24 settembre 2021) Dal 12021gestirà il Tpl della Toscana. Da questa data ci sarà un’unica azienda in tutta la regione e sarà la prima esperienza in italia. Il nuovo gestore sostituirà 2100 autobus, di cui la metà nei primi 4 anni e i primi 200 bus entro un anno. Sono previsti ingenti investimenti spalmati in 11 anni di contratto che serviranno per nuovi bus L'articolo proviene da Firenze Post.

Firenze, 24 settembre 2021 " Dopo un contenzioso durato sei anni, dal 1sarà Autolinee Toscane, società del gruppo francese Ratp Dev, a gestire il trasporto su ...Laugaa " e lasceremo unin ...... con il treno, con le nostre piste ciclo pedonali e questo lo faremo insieme in progressione, con un percorso che parte il 1e con l'obiettivo che ilin Toscana non sia solo un ...Dal 1 novembre 2021 Autolinee Toscane gestirà il Tpl della Toscana. Da questa data ci sarà un’unica azienda in tutta la regione e sarà la prima esperienza in italia. Il nuovo gestore sostituirà 2100 ...Il trasporto pubblico su gomma sta per cambiare, a livello regionale. Dal 1 novembre Autolinee Toscane gestirà il Tpl della Toscana. Da questa data ci sarà un’unica azienda in tutta la regione e sarà ...