Stadi, cinema e palestre: possibile addio alle restrizioni (Di venerdì 24 settembre 2021) Il mezzo che potrebbe permetterlo è il Green Pass. Grazie alla certificazione verde potrebbero presto ampliarsi le maglie per l’ingresso in cinema, teatri e sale da concerto, ma anche per i luoghi dello sport, sia gli stadi che le palestre. Sono arrivate le regole per lo sci e anche quelle per le elezioni amministrative in programma il 3 e 4 ottobre per il primo turno e quindi giorni dopo per gli eventuali ballottaggi, quindi dopo l’entrata in vigore del Green Pass obbligatorio per i luoghi di lavoro. Leggi su vanityfair (Di venerdì 24 settembre 2021) Il mezzo che potrebbe permetterlo è il Green Pass. Grazie alla certificazione verde potrebbero presto ampliarsi le maglie per l’ingresso in cinema, teatri e sale da concerto, ma anche per i luoghi dello sport, sia gli stadi che le palestre. Sono arrivate le regole per lo sci e anche quelle per le elezioni amministrative in programma il 3 e 4 ottobre per il primo turno e quindi giorni dopo per gli eventuali ballottaggi, quindi dopo l’entrata in vigore del Green Pass obbligatorio per i luoghi di lavoro.

Advertising

Palazzo_Chigi : #Confindustria2021, Draghi: Se riusciremo a tenere sotto controllo la curva del contagio, potremo allentare le rest… - matteorenzi : Noi siamo per il #GreenPass. Proprio per questo troviamo assurdo non riaprire musei cinema stadi teatri al 100%. La… - raffaellapaita : Senza #cultura non si vive. Grazie al Green Pass i cinema, i teatri, i musei e gli stadi, devono riaprire al 100% d… - avanticagliari : RT @matteorenzi: Noi siamo per il #GreenPass. Proprio per questo troviamo assurdo non riaprire musei cinema stadi teatri al 100%. La cultur… - Parliamotutto : RT @Tg3web: Manca solo il via libera del Comitato tecnico scientifico per tornare a riempire stadi, cinema e teatri. Con green pass e masch… -