Speciale "La Piazza"/ Meloni: "Non sono in gioco i pesi nel Cdx" (Di venerdì 24 settembre 2021) Dopo il successo de "La Piazza" in presenza, affaritaliani.it lancia uno Speciale digitale per le amministrative, con gli interventi dei candidati Sindaco e dei leader dei partiti Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di venerdì 24 settembre 2021) Dopo il successo de "La" in presenza, affaritaliani.it lancia unodigitale per le amministrative, con gli interventi dei candidati Sindaco e dei leader dei partiti Segui su affaritaliani.it

Advertising

rebelionesocial : raga. vado in duomo a prendere la metro, entra in piazza una macchina blu (niente di speciale). scende un tipo, fa… - underscorner : RT @FondazioneABIO: Anche Beppe Severgnini, amico speciale di ABIO, ci ricorda perché è fondamentale sostenere la Diciassettesima Giornata… - FondazioneABIO : Anche Beppe Severgnini, amico speciale di ABIO, ci ricorda perché è fondamentale sostenere la Diciassettesima Giorn… - CdT_Online : Domani sera, a Cornaredo, il Lugano sfida il Grasshopper: per il nuovo allenatore sarà una partita speciale: «Il be… - ComuneCapannori : Domani (giovedì) in piazza Aldo Moro si terrà il Premio 'Città di Capannori' con un'edizione speciale: la comunità… -