Scuola | preside Pertini Lucca | ' ogni sabato 860 studenti in dad | esperienza da non buttare'

Roma, 24 set. (Adnkronos) - La didattica a distanza non sempre dispiace. "E' un'esperienza che non va buttata. Noi abbiamo scelto di mantenere un giorno di Ddi (Didattica digitale integrata) perché mai abbiamo avuto risultati di ammessi all'anno successivo come in questi ultimi due anni ed anche così poche sospensioni di giudizio. Così ogni sabato circa 860 studenti di 42 classi dal rientro fanno Scuola in dad". Lo racconta all'Adnkronos Daniela Venturi, preside dell'Isi Sandro Pertini di Lucca, una delle scuole fondatrici delle Avanguardie educative, un progetto di ricerca-azione nato dall'iniziativa autonoma dell'Indire con l'obiettivo di investigare le possibili strategie di propagazione e messa a sistema dell'innovazione nella ...

