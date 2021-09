Sanremo 2022, Amadeus conferma: Fiorello ci sarà (Di venerdì 24 settembre 2021) Manca ancora un po’ alla prossima edizione del Festival di Sanremo, ma la curiosità cresce giorno dopo giorno. Dopo che Amadeus ha annunciato di aver accettato, per la terza volta di fila, il ruolo di conduttore e la direzione artistica, in tanti si sono chiesti se sarebbe stato di nuovo Fiorello ad affiancarlo. E, adesso, la risposta è arrivata. Le scorse edizioni del Festival di Sanremo sono state un vero e proprio successo, e il merito non è stato solo dei cantanti in gara, ma soprattutto di Amadeus, che dopo qualche titubanza ha scelto di condurre la kermesse per la terza edizione di fila. E, al suo fianco, anche quest’anno, ci sarà Fiorello. A confermarlo è stato Amadeus, che è stato intervistato da Bruno Vespa a Porta a Porta. Il ... Leggi su dilei (Di venerdì 24 settembre 2021) Manca ancora un po’ alla prossima edizione del Festival di, ma la curiosità cresce giorno dopo giorno. Dopo cheha annunciato di aver accettato, per la terza volta di fila, il ruolo di conduttore e la direzione artistica, in tanti si sono chiesti se sarebbe stato di nuovoad affiancarlo. E, adesso, la risposta è arrivata. Le scorse edizioni del Festival disono state un vero e proprio successo, e il merito non è stato solo dei cantanti in gara, ma soprattutto di, che dopo qualche titubanza ha scelto di condurre la kermesse per la terza edizione di fila. E, al suo fianco, anche quest’anno, ci. Arlo è stato, che è stato intervistato da Bruno Vespa a Porta a Porta. Il ...

Advertising

RadioItalia : Per il terzo anno consecutivo Amadeus e Fiorello condurranno insieme #Sanremo2022! - infoitcultura : Sanremo 2022, Fiorello ci sarà o no? (Finalmente) Amadeus svela le carte - elebaromusica99 : RT @RadioItalia: Per il terzo anno consecutivo Amadeus e Fiorello condurranno insieme #Sanremo2022! - arual812 : RT @RadioItalia: Per il terzo anno consecutivo Amadeus e Fiorello condurranno insieme #Sanremo2022! - eurovisionitaly : Amadeus, ospite da Bruno Vespa al programma 'Porta a porta', conferma la presenza di Fiorello al Festival di Sanrem… -