Ronaldo a sorpresa: «Superlega non è una cattiva idea. Vi spiego perché» (Di venerdì 24 settembre 2021) Ronaldo il Fenomeno, ex attaccante ed ora presidente del Valladolid, ha rilasciato queste dichiarazioni sulla Superlega Intervistato dal The Athletic, Ronaldo il Fenomeno ha espresso il suo parere sul progetto Superlega. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. «Non è una cattiva idea. I tifosi vogliono vedere le partite più importanti. Gli amanti del calcio come noi vogliono vedere il Real Madrid giocare contro Milan, Inter, Manchester City e Psg. Vogliamo vedere queste partite senza dover aspettare un quarto o una semifinale di Champions». L'articolo proviene da Calcio News 24.

