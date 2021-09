Roma, provoca un incidente con un ferito in codice rosso e scappa: incastrato dai testimoni (Di venerdì 24 settembre 2021) Roma – Si è dato alla fuga dopo aver urtato uno scooter Yamaha sulla via Casilina, in prossimità del Grande Raccordo Anulare, l’uomo che, due giorni fa, a bordo di una Toyota Yaris, si è allontanato senza prestare soccorso al conducente del motoveicolo, cittadino di 35 anni, trasportato in codice rosso al Policlinico Casilino. Ferita anche una donna, passeggera di una seconda auto rimasta coinvolta nello scontro. Grazie al tempestivo intervento e all’accuratezza delle indagini degli agenti del Gruppo Torri della Polizia Locale di Roma Capitale, diretti dal Dirigente Marco Alia, è stato possibile in poche ore rintracciare il responsabile. I caschi bianchi, dopo essere risaliti al veicolo, hanno rintracciato in zona Torre Maura il conducente alla guida del mezzo allontanatosi dopo lo scontro. Fondamentali i raffronti di ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 24 settembre 2021)– Si è dato alla fuga dopo aver urtato uno scooter Yamaha sulla via Casilina, in prossimità del Grande Raccordo Anulare, l’uomo che, due giorni fa, a bordo di una Toyota Yaris, si è allontanato senza prestare soccorso al conducente del motoveicolo, cittadino di 35 anni, trasportato inal Policlinico Casilino. Ferita anche una donna, passeggera di una seconda auto rimasta coinvolta nello scontro. Grazie al tempestivo intervento e all’accuratezza delle indagini degli agenti del Gruppo Torri della Polizia Locale diCapitale, diretti dal Dirigente Marco Alia, è stato possibile in poche ore rintracciare il responsabile. I caschi bianchi, dopo essere risaliti al veicolo, hanno rintracciato in zona Torre Maura il conducente alla guida del mezzo allontanatosi dopo lo scontro. Fondamentali i raffronti di ...

