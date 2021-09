Remco Evenepoel attacca Eddy Merckx: “Deve sempre parlare. Perché non ho corso col figlio?” (Di venerdì 24 settembre 2021) Remco Evenepoel non ha accettato l’attacco diretto di Eddy Merckx, secondo cui il Belgio non avrebbe dovuto convocare il giovane talento per i Mondiali 2021 di ciclismo. Il Cannibale avrebbe preferito avere Wout van Aert come unico capitano Perché “Remco Evenepoel corre sempre soltanto per se stesso, lo abbiamo visto alle Olimpiadi“. Le affermazioni del ciclista più vincente di tutti i tempi non sono state digerite dal 21enne, il quale ha voluto sonoramente replicare durante un incontro con la stampa. L’alfiere della Deceuninck-Quick Step è stato diretto: “Deve sempre dire qualcosa e questo è un peccato. Ho molto rispetto per Eddy e a quanto pare non è reciproco. Forse ha fatto queste affermazioni ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 settembre 2021)non ha accettato l’attacco diretto di, secondo cui il Belgio non avrebbe dovuto convocare il giovane talento per i Mondiali 2021 di ciclismo. Il Cannibale avrebbe preferito avere Wout van Aert come unico capitanocorresoltanto per se stesso, lo abbiamo visto alle Olimpiadi“. Le affermazioni del ciclista più vincente di tutti i tempi non sono state digerite dal 21enne, il quale ha voluto sonoramente replicare durante un incontro con la stampa. L’alfiere della Deceuninck-Quick Step è stato diretto: “dire qualcosa e questo è un peccato. Ho molto rispetto pere a quanto pare non è reciproco. Forse ha fatto queste affermazioni ...

