Quali prospettive per Meredith e Hayes in Grey’s Anatomy 18? “C’è un appuntamento in sospeso” (Di venerdì 24 settembre 2021) Una storia d’amore tra Meredith e Hayes in Grey’s Anatomy 18 sembra ormai una strada obbligata: dopo che Grey ha perso un marito e un ex compagno a cui era ancora molto legata, nelle ultime due stagioni è rimasto in sospeso un potenziale interesse per il nuovo arrivato in ospedale, il chirurgo pediatrico mandato a Seattle da Cristina e subito ribattezzato McWidow (anche lui vedovo, proprio come la protagonista). Dell’ipotesi di vedere insieme Meredith e Hayes in Grey’s Anatomy 18 ha parlato la sceneggiatrice e produttrice Meg Marinis, in diverse occasioni in vista del debutto della nuova stagione che parte il 30 settembre su ABC. Meredith e Hayes in Grey’s ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 24 settembre 2021) Una storia d’amore train18 sembra ormai una strada obbligata: dopo che Grey ha perso un marito e un ex compagno a cui era ancora molto legata, nelle ultime due stagioni è rimasto inun potenziale interesse per il nuovo arrivato in ospedale, il chirurgo pediatrico mandato a Seattle da Cristina e subito ribattezzato McWidow (anche lui vedovo, proprio come la protagonista). Dell’ipotesi di vedere insiemein18 ha parlato la sceneggiatrice e produttrice Meg Marinis, in diverse occasioni in vista del debutto della nuova stagione che parte il 30 settembre su ABC.in...

