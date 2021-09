PSG, Donnarumma fatica: patto di ferro tra i sudamericani per appoggiare Navas (Di venerdì 24 settembre 2021) Gianluigi Donnarumma non riesce a trovare spazio al PSG, con Keylor Navas che avrebbe l’appoggio degli altri sudamericani Gianluigi Donnarumma se li aspettava diversi i primi mesi al PSG, magari con qualche partita giocata in più e qualche dubbio in meno. E invece, il miglior calciatore di Euro 2020 si è ritrovato in panchina a dover lottare con Keylor Navas per un posto tra i titolari. Ma proprio a favore del portiere della Costa Rica, ci sarebbe un plotone di leader della squadra parigina. Come riporta il Corriere della Sera, infatti, Neymar, Di Maria, Paredes, Messi e Marquinhos avrebbero fatto cerchio e stretto un patto tra sudamericani per l’amico Navas. Ovviamente nulla contro il povero Donnarumma, ma una preferenze che potrebbe ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 24 settembre 2021) Gianluiginon riesce a trovare spazio al PSG, con Keylorche avrebbe l’appoggio degli altriGianluigise li aspettava diversi i primi mesi al PSG, magari con qualche partita giocata in più e qualche dubbio in meno. E invece, il miglior calciatore di Euro 2020 si è ritrovato in panchina a dover lottare con Keylorper un posto tra i titolari. Ma proprio a favore del portiere della Costa Rica, ci sarebbe un plotone di leader della squadra parigina. Come riporta il Corriere della Sera, infatti, Neymar, Di Maria, Paredes, Messi e Marquinhos avrebbero fatto cerchio e stretto untraper l’amico. Ovviamente nulla contro il povero, ma una preferenze che potrebbe ...

