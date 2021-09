«Per medici e infermieri senza Green pass chiediamo la radiazione», la linea drastica dell’assessore alla Salute del Lazio (Di venerdì 24 settembre 2021) Gli operatori sanitari che stanno cercando di aggirare l’obbligo del Green pass negli ambienti di lavoro «devono essere radiati». La proposta con tanto di sanzione disciplinare arriva dall’assessore alla Sanità della Regione Lazio. «Se i furbetti del Green pass sono professionisti sanitari che operano con il servizio sanitario della Regione saranno allontanati – ha scandito Alessio D’Amato – e chiederemo all’Ordine la radiazione dall’albo». Una richiesta che conferma la linea dura imposta dall’assessore nel corso di tutta la pandemia da Covid, relativamente al rispetto delle regole anti-contagio prima e della somministrazione dei vaccini poi, per la quale il Lazio si è distinto in modo virtuoso dalle altre regioni. L’ultima battaglia ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 settembre 2021) Gli operatori sanitari che stanno cercando di aggirare l’obbligo delnegli ambienti di lavoro «devono essere radiati». La proposta con tanto di sanzione disciplinare arriva dall’assessoreSanità della Regione. «Se i furbetti delsono professionisti sanitari che operano con il servizio sanitario della Regione saranno allontanati – ha scandito Alessio D’Amato – e chiederemo all’Ordine ladall’albo». Una richiesta che conferma ladura imposta dall’assessore nel corso di tutta la pandemia da Covid, relativamente al rispetto delle regole anti-contagio prima e della somministrazione dei vaccini poi, per la quale ilsi è distinto in modo virtuoso dalle altre regioni. L’ultima battaglia ...

ladyonorato : Io posso non condividere tutto ciò che dice il dott. Amici, ma difendo la sua libertà di espressione anche critica… - DavidSassoli : Le cose vanno meglio e ieri i medici dell' Hopital Civil di Strasburgo mi hanno consentito il rientro in Italia per… - Agenzia_Ansa : Sono 728 i medici sospesi per non essersi vaccinati. Dall'inizio, le sospensioni sono state 936 delle quali 208 rev… - fremo03893514 : RT @bisagnino: Ragazzina muore a 14 anni dopo la seconda dose: indagati 3 medici per omicidio colposo - obisettantadue : RT @ImolaOggi: 14enne morta dopo il vaccino, 3 medici indagati per omicidio colposo -