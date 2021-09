Omicidio Laura Ziliani | l’intercettazione | “Con i soldi compriamo auto e andiamo in vacanza”

(Di venerdì 24 settembre 2021) “Con iin”. Nell’ordinanza di custodia cautelare con cui è stato disposto l’arresto di Silvia e Paola Zani, 27 e 19 anni, e Mirto Milani, il fidanzato di Silvia, per l’di, l’ex vigilessa 55enne di Temù (Brescia), scomparsa l’8 maggio e ritrovata cadavere, si individua neie nell’appropriazione di un patrimonio, fatti di terreni e fabbricati, il movente del presunto matricidio. Le due sorelle e il giovane secondo il giudice per le indagini preliminari hanno premeditato con “efficienza criminale” e “non comune freddezza” l’assassinio della donna. E proprio il giovane, 27 anni, studente universitario residente in provincia di Bergamo, stando a ...

...dalla difesa non valgano a giustificare il contegno serbato dalle sorelle Zani e da Milano in un'epoca in cui gli stessi avevano ormai avuto contezza di essere indagati per l'di...La polizia indaga per. NPer chiarire le cause del decesso il pm di turno Francesco Saverio Musolino ha disposto l'autopsia. Così è stata uccisaZiliani. Il piano diabolico delle figlie:...L'ordinanza sull'arresto delle due ragazze. In carcere anche il fidanzato della maggiore: "Cercava come uccidere e commettere il delitto perfetto" ...Secondo il pm dietro la morte di Laura Ziliani, scomparsa lo scorso 8 maggio e ritrovata 3 mesi dopo lungo la riva del fiume Oglio (Brescia), ci sarebbe stata una ...