Norvegia, da domani si torna alla normalità: via tutte le restrizioni (incluso il distanziamento) (Di venerdì 24 settembre 2021) La ci prova e si mette alla spalle la , tornando così alla vita di tutti i giorni: da domani verranno infatti eliminate nel Paese le restanti anti , incluso il distanziamento sociale. Lo ha annunciato ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 settembre 2021) La ci prova e si mettespalle la ,ndo cosìvita di tutti i giorni: daverranno infatti eliminate nel Paese le restanti anti ,ilsociale. Lo ha annunciato ...

Advertising

RevengeEmi : RT @Gigadesires: Da domani in #Norvegia finiranno tutte le restrizioni pandemiche, con una percentuale di popolazione vaccinata con doppia… - Daniela192601 : RT @Gigadesires: Da domani in #Norvegia finiranno tutte le restrizioni pandemiche, con una percentuale di popolazione vaccinata con doppia… - attilascuola : RT @Gigadesires: Da domani in #Norvegia finiranno tutte le restrizioni pandemiche, con una percentuale di popolazione vaccinata con doppia… - _TYPEONEGATIVE_ : @costa_costa1967 da domani anche NORVEGIA - eowyn962010 : RT @Gigadesires: Da domani in #Norvegia finiranno tutte le restrizioni pandemiche, con una percentuale di popolazione vaccinata con doppia… -