Marsiglia - Angers, rissa tra tifosi dopo lo 0-0 | video (Di venerdì 24 settembre 2021) dopo i disordini avvenuti nel corso di Nizza-Marsiglia e Lens-Lille, arriva il turno di Angers e Marsiglia. Mercoledì, nel corso della settimana giornata di Ligue 1, alcuni tifosi sono scesi dalla tribuna occupata dagli ospiti e hanno invaso il campo. Sarebbero volati anche razzi e petardi durante la rissa scoppiata a fine match tra le due tifoserie. La lite sarebbe poi stata sedata dall'arrivo della sicurezza.

