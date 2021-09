Lady Gaga, donna ricca e tormentata, parla di bullismo di cui è stata vittima (Di venerdì 24 settembre 2021) Lady Gaga si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera e parla di quando a quattordici anni veniva bullizzata a scuola Lo stupro subito 16 anni fa, la depressione e le cure, Lady Gaga, donna ricca e tormentata, si racconta al Corriere della Sera. In un’intervista pubblicata oggi svela dei retroscena sul suo duro lavoro e rivela: «Tutta la mia carriera è una risposta al bullismo di cui sono stata vittima. La mia vita è duro lavoro, rispetto e amore per la mia famiglia che arriva dall’Italia». «Il primo trauma è stato proprio il bullismo – scrive il Corriere -. Una violenza iniziata alle scuole medie. «Alcuni ragazzi mi prendevano e mi buttavano nel cassonetto ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 24 settembre 2021)si racconta in una lunga intervista al Corriere della Sera edi quando a quattordici anni veniva bullizzata a scuola Lo stupro subito 16 anni fa, la depressione e le cure,, si racconta al Corriere della Sera. In un’intervista pubblicata oggi svela dei retroscena sul suo duro lavoro e rivela: «Tutta la mia carriera è una risposta aldi cui sono. La mia vita è duro lavoro, rispetto e amore per la mia famiglia che arriva dall’Italia». «Il primo trauma è stato proprio il– scrive il Corriere -. Una violenza iniziata alle scuole medie. «Alcuni ragazzi mi prendevano e mi buttavano nel cassonetto ...

