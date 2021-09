La classifica delle università che danno più chance di trovare lavoro (Di venerdì 24 settembre 2021) È uscita . Il Politecnico di Milano, nell'indice sulle prospettive occupazionali post-laurea QS Employability, è il primo ateneo italiano: si piazza al 43° posto ex-aequo con due università nordamericane, la John Hopkins University di Baltimora (Usa) e la Western University di London (Canada). Al primo posto figura il prestigioso Massachussetts Institute of Technology di Boston. Completano il podio altre due università americane, la Stanford University e la californiana Ucla (University of California di Los Angeles), seguita al quarto posto dalla University of Sydney (Australia), Harvard (Usa), la Tsinghua University di Pechino (Cina), la britannica Oxford, University of Melbourne (Australia), la Cornell di Ithaca (Usa) e, a chiudere la top 10, la University of Hong Kong. Le successive cinque sono Cambridge (GB), il Politecnico di Parigi, la University ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 24 settembre 2021) È uscita . Il Politecnico di Milano, nell'indice sulle prospettive occupazionali post-laurea QS Employability, è il primo ateneo italiano: si piazza al 43° posto ex-aequo con duenordamericane, la John Hopkins University di Baltimora (Usa) e la Western University di London (Canada). Al primo posto figura il prestigioso Massachussetts Institute of Technology di Boston. Completano il podio altre dueamericane, la Stanford University e la californiana Ucla (University of California di Los Angeles), seguita al quarto posto dalla University of Sydney (Australia), Harvard (Usa), la Tsinghua University di Pechino (Cina), la britannica Oxford, University of Melbourne (Australia), la Cornell di Ithaca (Usa) e, a chiudere la top 10, la University of Hong Kong. Le successive cinque sono Cambridge (GB), il Politecnico di Parigi, la University ...

