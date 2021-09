Inzaghi | “La fame e la cattiveria faranno la differenza contro l’Atalanta”

(Di venerdì 24 settembre 2021) Nessuna conferenza stampa per Simonealla vigilia di Inter-Atalanta, con il tecnico che però ha rilasciato diverse dichiarazioni ad InterTV: “è un’ottima squadra, non ti regala nulla, noi dovremo essere bravi a fare altrettanto. Lae lala. Oggi c’è una seduta importante, vedrò le condizioni generali della squadra, poi deciderò con calma la formazione”. FOTO: Sito Inter L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Nella testa di Simonee della sua Inter c'è solo la sfida contro l'Atalanta, il primo vero ... Lae la cattiveria su ogni pallone in partite così fanno la differenza". FIRENZE E ROTAZIONI ? ...Simone, tecnico dell'Inter, ha parlato a Inter Tv alla vigilia della sfida contro l'Atalanta. Le sue parole Simone, tecnico dell'Inter, ha parlato a Inter Tv alla vigilia della sfida contro l'Atalanta. Le sue parole. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI ATALANTA - "L'Atalanta è un'ottima squadra che ...Vigilia di campionato per l'Inter, attesa sabato 25 alle 18 dalla sfida contro l'Atalanta a San Siro. Dal Suning Training Centre l'allenatore nerazzurro Simone Inzaghi ha presentato così il match. Mar ...L'allenatore nerazzurro ha parlato alla vigilia della sfida contro l'Atalanta: "Turnover? Decido domani". L'Inter riprende l'inseguimento al Napoli capolista e lo fa a San Siro contro l'Atalanta, saba ...