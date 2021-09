I test salivari rapidi non sono validi per ottenere il Green Pass (Di venerdì 24 settembre 2021) AGI - I test salivari antigenici, i cosiddetti test rapidi, non hanno una sufficiente sensibilità per consentire di ottenere il Green Pass. Via libera invece ai test salivari molecolari. Lo sottolinea il ministero della Salute in una circolare sui test salivari diramata oggi. "I test antigenici rapidi su saliva, sulla base delle evidenze disponibili - si legge nel documento a firma del direttore generale della Prevenzione Gianni Rezza - non sono al momento raccomandati come alternativa ai tamponi oro/nasofaringei, in quanto non raggiungono i livelli minimi accettabili di sensibilità e specificità. Inoltre, i test antigenici su matrice ... Leggi su agi (Di venerdì 24 settembre 2021) AGI - Iantigenici, i cosiddetti, non hanno una sufficiente sensibilità per consentire diil. Via libera invece aimolecolari. Lo sottolinea il ministero della Salute in una circolare suidiramata oggi. "Iantigenicisu saliva, sulla base delle evidenze disponibili - si legge nel documento a firma del direttore generale della Prevenzione Gianni Rezza - nonal momento raccomandati come alternativa ai tamponi oro/nasofaringei, in quanto non raggiungono i livelli minimi accettabili di sensibilità e specificità. Inoltre, iantigenici su matrice ...

