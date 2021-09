Donnarumma | avventura complicata a Parigi | spunta un altro problema

(Di venerdì 24 settembre 2021) Come riportato da il Corriere della Sera, Pochettino si sarebbe ormai reso conto di quanto il blocco di giocatori sudamericani asia unito. Si è rafforzato dopo la sostituzione di Leo Messi nell’ultimo match casalingo. Pur non avendo nulla contro Gigio, i sudamericani si schierano dalla parte del portiere costaricano Navas. Infatti Di Maria, Paredes, Marquinhos, Neymar e il suo amico Messi avrebbero espresso la propria preferenza per l’ex portiere del Real Madrid. L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Donnarumma avventura

L'dial Psg è più complicata del previsto, possibile svolta clamorosa sul futuro del portiere della Nazionale. Gianluigi© Getty ImagesPer seguire e interagire in DIRETTA ...Gianluigi, dopo aver vinto l'Europeo con l'Italia, non ha iniziato la sua nuovaal Paris Saint - Germain nel migliore dei modi, viste le numerose panchine a cui è stato costretto dal ...Continua la vicenda Donnarumma al PSG: il portiere campione d'Europa ancora non trova spazio nelle gerarchie di Pochettino e se dovesse continuare così ...Momento particolare per Donnarumma: l'ex portiere del Milan non è felice della scelta e potrebbe cambiare già aria.