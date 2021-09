Canzone Segreta | Serena Rossi rinuncia | il suo posto è a Sanremo!

Leggi su vesuvius

(Di venerdì 24 settembre 2021)tornerà sulle reti Rai per una seconda edizione, mahato: il suoè in conduzione a Sanremo 2022.in(Foto: Rai Uno)è destinato a tornare in prima serata. Lo show di Rai Uno ricco di ospiti (e di sorprese) pmamente avrà una seconda edizione. Rispetto alle prime serate andate in onda tra marzo e aprile di quest’anno, però, ci sarà una grossa differenza.hato al ruolo di conduttrice. Lo annuncia Dagospia, che anticipa che – pur non ancora ufficializzata – la nuova stagione del programma ci sarà. Andiamo a ...