Bentornato Radamel Falcao

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 24 settembre 2021)al Rayo Vallecano, ve lo sareste mai aspettato? Il colombiano è arrivato nella terza squadra di Madrid come un fulmine a ciel sereno, lo stesso che taglia la maglia bianca del Rayo. Si è presentato ai tifosi con un breve video come se fosse tutto normale: il taglio fresco come sempre, i lineamenti duri da duro, i denti bianchissimi. Addosso una felpa immacolata di Dolce&Gabbana con la scritta Only Good Vibes. Solo vibrazioni positive, quelle cheha sempre trasmesso quando il pallone arrivava dalle sue parti in area di rigore. Tutto passa rapidamente nel calcio di oggi, ma del Tigre è difficile scordarsi. C’è stato qualcosa nel modo in cuiha interpretato il ruolo di centravanti – negli anni migliori, ma anche adesso – che lo rende speciale. Se, a conti fatti, altri giocatori ...